Arbeloa, acusado por la FA de poner en duda la integridad de un árbitro

Arbeloa, acusado por la FA de poner en duda la integridad de un árbitro

Londres, 30 sep (EFE).- El español Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham, ha sido acusado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de poner en duda la integridad del árbitro del partido que su equipo empató a dos contra el Manchester United hace unas semanas.