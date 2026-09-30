Fútbol Internacional
30 de septiembre de 2026 a la - 11:55

Arbeloa, acusado por la FA de poner en duda la integridad de un árbitro

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Londres, 30 sep (EFE).- El español Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham, ha sido acusado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de poner en duda la integridad del árbitro del partido que su equipo empató a dos contra el Manchester United hace unas semanas.

Por EFE
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Al equipo de Arbeloa se le escaparon dos puntos en los últimos minutos contra los 'Red Devils' y el técnico español dijo en rueda de prensa que todas las decisiones dudosas fueron contra ellos y que se esperaba un arbitraje así después de que el United perdiera contra el Manchester City de forma controvertida la semana anterior.

"Se acusa a Arbeloa de actuar de forma impropia en sus comentarios pospartido poniendo en duda la integridad de un árbitro", informó la FA en un comunicado.

Arbeloa se expone a una multa económica y a una sanción deportiva que puede incluir partidos de suspensión.

El técnico español tiene hasta el 1 de octubre para apelar contra esta acusación.