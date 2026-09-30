Arbeloa, acusado por la FA de poner en duda la integridad de un árbitro

Al equipo de Arbeloa se le escaparon dos puntos en los últimos minutos contra los 'Red Devils' y el técnico español dijo en rueda de prensa que todas las decisiones dudosas fueron contra ellos y que se esperaba un arbitraje así después de que el United perdiera contra el Manchester City de forma controvertida la semana anterior.
"Se acusa a Arbeloa de actuar de forma impropia en sus comentarios pospartido poniendo en duda la integridad de un árbitro", informó la FA en un comunicado.
Arbeloa se expone a una multa económica y a una sanción deportiva que puede incluir partidos de suspensión.
El técnico español tiene hasta el 1 de octubre para apelar contra esta acusación.