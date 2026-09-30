Camberos, candidata al Balón de Oro, lidera la lista de México para jugar contra Jamaica

La concentración de las 23 futbolistas es para los partidos ante el conjunto jamaicano del próximo 9 de octubre en el estadio Victoria de Aguascalientes y el de día 13 a jugarse en el estadio La Corregidora de Querétaro.

Estos partidos forman parte de la preparación del conjunto de Pedro López rumbo al Campeonato de Concacaf W.

Camberos, quien hizo historia el pasado 8 de septiembre, al convertirse en la primera jugadora mexicana en ser nominada al Balón de Oro, está en estado de gracia con su equipo, el América, líder invicto del Apertura femenino del fútbol mexicano, conjunto con seis futbolistas convocadas.

Además de Camberos, las Águilas, campeonas de liga y de la Copa de Campeones de la Concacaf W, aportan a la guardameta Celeste Espino, a las defensas Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez, a la centrocampista Nancy Antonio y a la artillera Montserrat Saldívar.

También destaca en la convocatoria Rebeca Bernal, jugadora del Manchester United del fútbol de Inglaterra.

Lista de convocadas de la selección femenina de México de fútbol:

Guardametas: Estheffany Barreras (Pachuca), Celeste Espino (América) y Blanca Félix (Guadalajara).

Defensas: Kimberly Rodríguez y Jana Gutierréz (América), Nicolette Hernández (Boston Legacy FC), Aaliyah Farmer (Chicago Stars FC), Reyna Reyes (Portland Thorns FC), Kenti Robles (Pachuca) y Ana Mendoza (Pumas).

Centrocampistas: Rebeca Bernal (Manchester United), Nancy Antonio (América), Karla Nieto (Pachuca), Maricarmen Reyes y Alexia Delgado (Tigres UANL) y Alice Soto (Monterrey).

Delanteras: Scarlett Camberos y Montserrat Saldívar (América), Jaqueline Ovalle (Orlando Pride), Charlyn Corral (Pachuca), Jasmine Cásarez (Guadalajra), Kiana Palacios (Utah Royals) y Diana Ordóñez (Tigres UANL).