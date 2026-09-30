Croacia se entrenó en la ciudad deportiva del Sevilla tras la derrota ante España

El combinado que dirige Slaven Bilic, que se encuentra en la capital andaluza desde el pasado domingo, trabajó en el Estadio Jesús Navas de las instalaciones sevillistas, según destaca este martes el club de LaLiga EA Sports (Primera División española) en sus redes sociales, en las que se ve unas imágenes del entrenamiento con el capitán de la selección croata, el exmadridista Luka Modric, sobre el césped junto a otros compañeros.

Croacia inició la competición el pasado sábado con victoria a domicilio frente a la República Checa (1-2) y la continuó con la contundente derrota en Sevilla, mientras que ahora ya se centra en los otros dos partidos que le restan en este primer ciclo del torneo.

La selección de Bilic jugará el próximo sábado como local en Rijeka ante Inglaterra y repetirá como anfitrión en Split frente a España el martes siguiente, 6 de octubre.