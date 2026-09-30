Fútbol Internacional
30 de septiembre de 2026 a la - 12:45

El City debe completar su apelación antes de Navidad

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Londres, 30 sep (EFE).- La apelación que el Manchester City presentará contra la decisión de la Premier League de declararle culpable de irregularidades financieras debe ser completada antes de Navidad, tal y como establece la normativa de la competición.

Por EFE
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Según las reglas, cualquier apelación tiene que ser completada en un plazo de doce semanas una vez es presentada. En este caso, antes de las fiestas navideñas.

El City tiene hasta este viernes para presentar la apelación y ya confirmó, tanto a través de un comunicado como a través de las palabras de su consejero delegado, Ferrán Soriano, que recurrirá.

Una vez que se completen las doce semanas, la vista por la apelación solo podrá prolongarse durante cinco días y después la comisión independiente de la Premier League tendrá treinta días para tomar una decisión.