El primer ministro británico dice que le preocuparía perder a los dueños del City

El City, uno de los clubes más exitosos de Inglaterra en las últimas dos décadas, fue declarado culpable de la mayoría de las irregularidades financieras de las que le acusó la Premier League en febrero de 2023 y está a la espera de conocer una sanción que puede descenderle de categoría e incluso obligar a su dueño, Emiratos Árabes Unidos, a vender el club.

"Me preocuparía perderlos", dijo Burnham, que fue alcalde Mánchester antes de primer ministro, en la cadena británica BBC.

"Han sido un gran aliado para construir la actual ciudad de Mánchester. Les agradezco por todo el dinero que han puesto no solo en el estadio y en la ciudad deportiva, sino también en la ciudad, por supuesto", destacó.

"Yo no puedo intervenir en el proceso. Sería un error, como también lo sería hablar de una conclusión sin haber estudiado todo al detalle. Además esto sigue en marcha y puede haber una apelación del Manchester City", agregó.

Sobre si este escándalo va a salpicar a las relaciones entre el Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, Burnham aseguró que no está involucrado en ello y que no ha hablado directamente con nadie sobre el asunto.

"Tengo que mantener una distancia. Es un proceso legal independiente que tiene que seguir su curso. Hay mucho en juego, tenemos que ser sinceros sobre ello. Para el club, para los aficionados y para la ciudad de Mánchester", afirmó.