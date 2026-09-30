El Rayo regresa a su estadio para el Trofeo de Vallecas frente al Cagliari

Este partido tiene una connotación especial puesto que será el primero del Rayo en lo que va de temporada tras ser levantada la suspensión que tenía para usar el recinto por parte del Gobierno regional de Madrid, propietario del estadio, que achacaba al club que "las condiciones de seguridad y salubridad no eran adecuadas".

Una vez subsanadas esas deficiencias, aunque la Comunidad de Madrid insiste en una reforma integral del recinto, el Rayo puede volver a usar el Estadio de Vallecas y el primer partido para su regreso es este amistoso frente al Cagliari, de la Serie A italiana.

Los abonados del Rayo Vallecano tendrán pase libre para presenciar el partido y para acceder al estadio deberán utilizar el abono correspondiente a la presente temporada.

El partido, que se disputará en pleno parón liguero por los partidos internacionales de selecciones, servirá a Beñat San José para mantener el ritmo competitivo de su plantilla antes de la vuelta a la competición.

El Rayo Vallecano, subcampeón de la pasada Liga Conferencia europea, ocupa la duodécima posición en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con 8 puntos, después de las siete fechas disputadas.

De ellas, tres tuvo que jugarlas como anfitrión en el estadio de Butarque, en Leganés (Madrid) -donde es local el Leganés, de LaLiga Hypermotion (Segunda)- con el consiguiente enojo de su afición.