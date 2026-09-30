Uruguay arriba a Calcuta para jugar con India sin Brian Rodríguez, De Arrascaeta y Cáceres

Para dicho encuentro, la Celeste no contará con el atacante Brian Rodríguez, quien quedó fuera de la convocatoria por un problema administrativo vinculado a su documentación.

Según detalló la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado, el pasaporte del futbolista no contaba con hojas disponibles para colocar los correspondientes sellos migratorios.

Si bien las correspondientes Embajadas del país sudamericano pudieron resolver esta situación tanto en Japón como en Corea del Sur, "los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuara con la delegación", explicó.

Además de Rodríguez, el seleccionador Diego Forlán tampoco tendrá al centrocampista Giorgian de Arrascaeta y al central Sebastián Cáceres.

El primero de ellos fue reemplazado en el amistoso ante Corea del Sur tras sufrir un fuerte traumatismo en un brazo luego de una caída y los estudios posteriores confirmaron una lesión ósea en la muñeca izquierda.

El Flamengo brasileño, su club, confirmó que dicha fractura iba a requerir una intervención quirúrgica.

Cáceres tiene una molestia en el pubis que le impidió entrenarse con normalidad y fue liberado para retornar a España y reintegrarse a los trabajos del Celta.

India y Uruguay se pondrán cara a cara el próximo 6 de octubre en el estadio Vybk de Calcuta. Dicho encuentro será el segundo que enfrentará a dichas selecciones tras el jugado en febrero de 1982 que se saldó con victoria de la Celeste por 1-3.

Asimismo, este amistoso será el tercero que jugará Uruguay en la fecha FIFA tras caer por 3-1 ante Japón y golear por 1-4 a Corea del Sur.