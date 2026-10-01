América y Monterrey se miden por la supremacía del Apertura femenino

El duelo, en Monterrey, promete emociones por el estilo ofensivo de ambas escuadras.

Las Águilas, que tienen como generadora al ataque a la española Irene Guerrero, han marcado 42 goles, 15 de los cuales los ha convertido la brasileña Geyse, máxima anotadora del certamen, quien ha hecho dianas en todos los partidos de la campaña.

El América defenderá la cima de su grupo, que ocupa con 25 puntos: uno más que las Rayadas, que tienen la segunda ofensiva más letal del campeonato, con 35 tantos convertidos, siete de ellos de la española Lucía García, su goleadora, quien no jugará por suspensión.

Esta visita será el reto más importante para las Águilas en lo que va de la campaña, ante unas Rayadas que tienen la misión de quebrarles el invicto para acceder al primer lugar de la competencia.

El mismo día los Pumas UNAM, en los que actúa la española Andrea Pereira, se medirá a los Tigres UANL, tercer lugar de la clasificación, con 22 unidades, que está obligado a ganar para mantenerse a la caza del América y del Monterrey.

Y el Santos Laguna chocará con el Puebla.

La jornada continuará el sábado con la visita del San Luis, liderado por la goleadora venezolana Enyerliannys Higuera, al Querétaro; el choque Tijuana contra Atlante y el partido entre el Necaxa y el Cruz Azul.

El domingo el Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras, jugará ante el Juárez FC y el Pachuca, que estrena entrenadora en la española Montse Tomé recibirá al Toluca.

La décima jornada concluirá con el juego entre Atlas y Léon que está programado para el 22 de octubre.

. Viernes 2.10: Santos Laguna-Puebla, Pumas UNAM-Tigres UANL y Monterrey-América.

. Sábado 3.10: Querétaro-San Luis, Tijuana-Atlante, Necaxa-Cruz Azul.

. Domingo 4.10: Guadalajara-Juárez FC, Pachuca-Toluca.