Bragarnik: El pilar más importante que me ha dado éxito en clubes es el de la identidad

Durante su intervención, ambos repasaron la evolución experimentada por el Elche CF desde la llegada de la actual propiedad en diciembre de 2019 y explicaron las principales líneas que conforman su modelo de gestión.

La ponencia permitió presentar la trayectoria de un proyecto que, durante estos siete años, ha abordado de manera transversal el crecimiento de la entidad, desde los ámbitos deportivo y económico hasta la profesionalización de la estructura, la captación de talento, las infraestructuras y la relación con la afición.

Christian Bragarnik explicó durante el encuentro los diferentes proyectos que han formado parte de su trayectoria en la gestión de clubes, con experiencias en Argentina, Chile y España.

Durante su exposición, Bragarnik presentó los 12 pilares que conforman su metodología de gestión, entre los que destacó especialmente la importancia de construir una identidad propia para cada entidad.

En el caso del Elche CF, cuatro de estos principios han tenido un peso especial en el desarrollo del proyecto: identidad deportiva, gestión con límites, captación de talento e infraestructuras.

"El pilar más importante, que me ha dado el éxito en la mayoría de los clubes, es el de la identidad", explicó Bragarnik, quien también destacó la importancia de establecer una metodología común en toda la estructura: "Hay que establecer una columna vertebral para que desde abajo se trabaje de la misma manera".

Otro de los principios expuestos fue la gestión con límites económicos definidos, con el objetivo de construir un proyecto sostenible y evitar situaciones como las que atravesó el club ilicitano en etapas anteriores.

En este sentido, uno de los principales hitos de la actual propiedad ha sido la salida anticipada del Elche CF del Concurso de Acreedores, un proceso que permitió a la entidad afrontar una nueva etapa desde una posición financiera más sólida.

La captación y desarrollo de talento constituye otro de los pilares del proyecto. La estrategia deportiva ha permitido incorporar y desarrollar futbolistas con potencial, generar valor y reinvertir parte de esos recursos en el crecimiento de la entidad.

Durante la ponencia, Pedro Schinocca expuso diferentes cifras que reflejan la evolución del proyecto durante los siete años de la actual propiedad.

Desde diciembre de 2019, la propiedad ha destinado 57 millones de euros a la adquisición de 21 futbolistas. Entre las operaciones más importantes se encuentran las incorporaciones de Raúl Guti, Ezequiel Ponce y Nico Fernández Mercau.

Al mismo tiempo, el club ha generado 118 millones de euros en 28 traspasos durante este periodo. Las operaciones de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid y David Affengruber al Fulham, todas ellas realizadas en 2026, se sitúan entre las de mayor valor de la historia del Elche CF.

Estos movimientos, explicó que forman parte de una estrategia orientada a generar valor deportivo y económico a través de la identificación, desarrollo y posterior consolidación de talento, manteniendo al mismo tiempo una estructura de gestión basada en límites económicos.

La evolución deportiva y económica ha ido acompañada de una progresiva profesionalización de las diferentes áreas del club, con el objetivo de adaptar su estructura a las exigencias de una entidad de Primera División.

El proyecto de crecimiento ha incluido también nuevas estrategias comerciales y de ticketing, así como iniciativas destinadas a reforzar la conexión entre el club y la sociedad ilicitana.

En este ámbito, Schinocca destacó durante el Olé Summit la importancia de conectar al Elche CF con su gente. La estrategia de 'ticketing' desarrollada durante los últimos años ha puesto especial atención en los jóvenes y las familias, entendiendo que los nuevos aficionados son también un elemento fundamental para ampliar y consolidar la masa social.

Esta línea de trabajo ha permitido alcanzar esta temporada una cifra de 27.149 abonados, consolidando la vinculación de la afición con el proyecto.

Las infraestructuras constituyen otro de los pilares del modelo de gestión. En este ámbito, uno de los principales proyectos ha sido la modernización progresiva del estadio Martínez Valero, que el pasado 8 de septiembre celebró su 50 aniversario.

Desde la llegada de la actual propiedad se han acometido diferentes actuaciones en el estadio, entre ellas la renovación de la iluminación, los asientos, los banquillos y los videomarcadores, además de trabajos de mejora del hormigón y pintura de diferentes zonas del recinto.

Bragarnik explicó que estas actuaciones no formaban parte inicialmente de la planificación del proyecto, pero que el estado de conservación de algunas zonas del estadio hizo necesario afrontar una inversión progresiva para adaptar la instalación a las necesidades actuales.