Christiansen destaca control del balón pero poca profundidad de Panamá ante Nueva Zelanda

"Hubo mucha circulación de balón, pero no llegamos al último tercio para generar más peligro. Era mucho movimiento de balón sin tener esa profundidad", explicó Christiansen en la rueda de prensa tras el encuentro.

El técnico consideró que a Panamá le faltó velocidad en el juego y a su vez precisó que "había muchas situaciones" en las que se podía "hacer un cambio de orientación total y poder atacar por ahí".

"Nos faltó esa velocidad", sostuvo.

Christiansen también identificó como una de las dificultades del equipo la falta de pases diagonales en profundidad para mover al conjunto neozelandés y encontrar espacios.

"Al final hubo una pequeña carencia de esos pases diagonales en profundidad para mover al equipo contrario y eso fue lo que nos costó", afirmó.

Pese a las dificultades ofensivas, el seleccionador valoró el desempeño general de un equipo que volvió a utilizar estos partidos para dar minutos a jugadores jóvenes y ampliar las opciones de cara al futuro.

"Queremos competir, pero aprovechando para ver jóvenes talentos", manifestó.

Giovany Herbert volvió a tener una oportunidad con el equipo y respondió con un gol, el primero con la selección absoluta, mientras que en la segunda parte ingresaron otros jugadores jóvenes que Christiansen considera importantes para el futuro de la selección.

"Están aquí por méritos propios", enfatizó el técnico al referirse a jugadores como Davis Murillo y Víctor Griffith, quienes han destacado durante los entrenamientos.

Christiansen también valoró el trabajo de Mihair Jiménez, delantero de los New York Red Bulls, a quien considera otra de las piezas con proyección dentro del proceso de renovación.

"Es un jugador joven, un delantero que está jugando en New York Red Bulls y que tiene un futuro muy bueno con la selección", afirmó.

El seleccionador explicó que el planteamiento buscaba utilizar a los carrileros en posiciones altas cuando Panamá tenía la posibilidad de atacar, aunque la respuesta del rival condicionó la altura y la forma de salida desde el fondo.

"Hay momentos donde tú tienes que ver cómo se posiciona el rival, si te presiona, si te deja espacios, cómo queremos hacer la salida de atrás", explicó.

Con este resultado, Panamá disputará el partido por el tercer puesto del torneo el próximo 5 de octubre frente a Ecuador, mientras que Nueva Zelanda jugará la final ante Japón.

La gira asiática, que comenzó con un empate 1-1 frente a India, ha permitido a Christiansen observar a futbolistas jóvenes y, al mismo tiempo, medir al equipo ante selecciones de alto nivel internacional.