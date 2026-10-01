David Villa desea que el siguiente máximo goleador de la selección "sea un asturiano"

El busto, obra del escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo, que lo ha donado a la entidad federativa, se presentó en un acto que contó con la presencia del propio exjugador y sus familiares, del presidente del Unión Popular de Langreo, Adrián Torre, del presidente del Sporting de Gijón, José Riestra, y del exjugador rojiblanco Joaquín Alonso, así como de representantes del Tuilla, todos ellos clubes por los que pasó en Asturias.

Villa sostuvo que la obra "representa al fútbol asturiano" y pidió que el homenaje se extendiera "a todos los futbolistas asturianos que tantos éxitos han dado a este país", tanto a los que defendieron la camiseta de la selección española como a los que vistieron la de la asturiana.

"Todos merecían estar aquí", aseguró el exdelantero en referencia a Juan Mata y Santi Cazorla, que recordó que sus compañeros le dieron "bastantes pases de esos 59 goles" que anotó como internacional.

El campeón del mundo en 2010 agradeció al Langreo que le permitiera "crecer como futbolista y como persona" desde niño y al Sporting que apostase por él y le llevara "al fútbol profesional", ya que ambos clubes, consideró, "tienen gran parte de culpa" de lo que llegó a ser dentro y fuera del campo.

Villa recordó que durante toda su carrera intentó "llevar con orgullo la bandera de Asturias", con gestos como su celebración del culín de sidra, para hacer ver que el jugador que brilló en el Zaragoza, el Valencia, el Barcelona o el Atlético de Madrid "había nacido, crecido y se había forjado en los campos asturianos".

El presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Cuetos Lobo, agradeció la predisposición del exdelantero "desde el primer momento", adelantó además que pronto se conocerá "otra cosa importante" relacionada con Villa, un anuncio que corresponderá hacer al propio exjugador próximamente.

Luelmo, autor también de una escultura de Villa en La Felguera (Langreo), explicó que el busto, concebido como prototipo de aquella obra, "descansaba" en su estudio y que consideró que su sitio era "la casa del fútbol", la Federación, que ya acoge otras esculturas que llevan su firma.