El dueño del West Ham demanda a la BBC por 150 millones por acusaciones sexuales

Este documental, que se estrenó el pasado 8 de junio, desveló las acusaciones de siete mujeres contra el comportamiento de Sullivan entre las décadas de 1980 y 1990.

Según lo descrito por "The Athletic", Sullivan, que niega todas las acusaciones, ha pedido también a la corte que elimine el documental de las plataformas digitales de la BBC.

Este empresario ha subrayado que el documental le ha causado daños comerciales, bancarios y una cuantificable destrucción financiera.

Sullivan renunció a su cargo de presidente en el West Ham poco después de salir a la luz las acusaciones de estas mujeres, aunque aún mantiene un 40 % de la propiedad del equipo.