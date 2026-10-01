Honduras visita a Martinica para seguir viva rumbo a siguiente fase

Los hondureños, dirigidos por el español José Francisco Molina, llegan a su compromiso contra Martinica, que ha perdido sus primeros dos partidos, después de vencer en Kingston por 0-1 a Jamaica.

Molina, quien desde marzo pasado dirige a la 'H', podrá contar para este encuentro con el delantero Dereck Moncada, que juega en Suiza y a quien la Concacaf le suspendió la cartulina roja que le mostraron frente a Jamaica por una supuesta jugada violenta contra un rival.

Honduras apeló la sanción aduciendo que en la jugada no hubo ninguna acción violenta de Moncada, lo que fue ratificado por la Concacaf.

La selección de Martinica, cuyo entrenador es el francés Fabien Mercadal, apostará en casa por ganar su primer juego después de las derrotas por 3-1 ante El Salvador y 2-1 contra Surinam, ambos de visita.

Un triunfo ante Martinica le reviviría a Honduras (ambas integrantes del grupo B) su objetivo de pasar a la siguiente fase, a la que sellarán boleto las selecciones que ocupen los puestos primero y segundo.

Para seguir con su objetivo inmediato, en busca de la clasificación a la Copa Oro 2027, Honduras también tendría que vencer a Jamaica, a la que recibirá en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, el próximo día 5.

Las selecciones que integran el grupo B de la Liga de Naciones llegan a la tercera fecha con Surinam a la cabeza con seis puntos, saldo de dos triunfos, seguida por Guatemala, Honduras, Jamaica y El Salvador, con tres cada una, y Martinica, con cero.

El partido entre Martinica y Honduras, cuyo árbitro será Kwinsi Williams, está previsto que se inicie a las 18:00 hora local (22:00 GMT) y se disputará en el Estadio Pierre-Aliker, de Fort-de-France.