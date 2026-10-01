La UEFA distribuirá 31,5 millones de euros a los clubes por la Liga de Naciones 2024/25

Dicha cantidad que se entregará a los clubes supone el primer pago en el marco del actual ciclo de dicho Programa y forman parte de los 104 millones asignados por ceder jugadores para la Liga de Naciones 2024/25 y 2026/27 y la fase de clasificación para la Eurocopa 2028.

"Según este programa, los clubes reciben una compensación por jugador y por partido, con una tasa de 3.845 euros por cada jugador elegible que aparezca en la alineación de su selección nacional en los partidos de la Liga de Naciones y las eliminatorias europeas. Para la EURO 2028, la compensación será por jugador y por día", precisa el organismo continental.

Entre los 611 clubes hay algunos aficionados y el RB Leipzig alemán es el que recibirá la mayor compensación total, con 353.000 euros, por ceder 16 jugadores.

El esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, indicó que este programa "reconoce la contribución esencial que los clubes aportan al éxito del fútbol de selecciones nacionales", y el catarí Nasser al-Khelaifi, presidente de la Comisión Europea de Clubes de Fútbol (EFC), precisó que "es una parte fundamental de la alianza estratégica" entre ambos organismos.

"Su alcance e impacto son evidentes, con más de 600 clubes de todos los tamaños que se benefician de este primer pago. Reconoce la contribución esencial que los clubes hacen al fútbol internacional, mediante el desarrollo de jugadores y su puesta a disposición de sus selecciones nacionales. Nos complace enormemente seguir fortaleciendo este vínculo vital entre el fútbol de clubes y el de selecciones nacionales", apuntó el también presidente del PSG.

El ciclo actual de beneficios para los clubes, vinculado a la Eurocopa 2028, prevé una distribución total de 244 millones de euros, incluidos los cuatro sobrantes del programa de la Eurocopa 2024.

De esta cantidad, 104 millones de euros se destinan a los clubes que ceden jugadores para la Liga de Naciones en las campañas 2024/25 y 2026/27 y la fase de clasificación para la Eurocopa 2028 (Clasificatorios Europeos 2027-28), y otros 140 se reservan para los clubes que ceden jugadores para el torneo final.