Nico Williams causa baja en la concentración de la selección española

"El internacional del Athletic Club refirió unas molestias en el muslo izquierdo tras el partido disputado en Sevilla contra Croacia. Durante la jornada de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución y, ante la persistencia de las molestias, no ha participado en el entrenamiento de este jueves", comienza el comunicado.

"Tras las pruebas médicas efectuadas en el día de hoy por los Servicios Médicos de la Federación Española se ha decidido su desvinculación de la presente concentración para continuar con el proceso de recuperación", añade.

Es el cuarto jugador de los convocados por Luis de la Fuente con el que debe dejar de contar, después de Pedro Porro, que no llegó a ir con el grupo por lesionarse antes de empezar la concentración, y a quien sustituyó Iván Fresneda; Eric García, que fue sustituido por Robin Le Normand; y Alejandro Grimaldo, al que remplazó el lateral del Betis Fran García.

Williams marcó un gol en el triunfo ante Croacia, el cuarto en la goleada por 4-1 y el sexto en su carrera como internacional absoluto, y declaró que el tanto le servía "mucho para coger confianza" después de los problemas físicos que arrastró durante el Mundial.

A la selección española le restan dos encuentros en esta ventana internacional. Después de las victorias contra Inglaterra (2-3) y Croacia (4-1), los de Luis de la Fuente recibirán a la República Checa este sábado y volverán a verse las caras con Croacia a domicilio el próximo martes.