Próximo partido entre Liga y Barcelona se jugará de tarde para ahorrar energía por El Niño

Así lo confirmó este jueves el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, quien señaló en su cuenta de la red social X que habían decidido "sumarse voluntariamente" al "esfuerzo nacional" de reducir el consumo eléctrico.

El encuentro entre Liga y Barcelona estaba pactado para las 18:30 hora local (23:30 GMT), pero ahora será a las 16:30 (21:30 GMT) "aprovechando la luz natural y contribuyendo al ahorro energético", señaló Loor.

"Es una decisión voluntaria. El fútbol también puede aportar y generar conciencia", agregó el dirigente, quien también aseguró que en los próximos días anunciarán los horarios del resto de la fecha.

El campeonato ecuatoriano está en pausa debido a la fecha FIFA, en la que la selección de Ecuador disputa amistosos en Asia.

La decisión de realizar este partido durante la tarde llega días después de que el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, anunciara que iban a empezar una campaña para que haya un "uso eficiente de la energía".

"No es el momento de encender parques en la noche, no es el momento de campeonatos de fútbol en la noche", dijo el ministro el pasado 24 de septiembre.

Esta medida se suma a la desconexión del sistema eléctrico que el Gobierno está implementando a unas 185 empresas de alto consumo para cuidar el nivel del agua de los embalses.

En principio, los cortes de energía a estas empresas se realizarían un día a la semana, pero medios locales señalan que el Gobierno amplió esa medida a 72 horas.

El Ministerio de Energía ha dicho en que estos cortes están dirigidos "exclusivamente al área industrial" y no a los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando hubo en distintos periodos racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.