De la Fuente inspira y recibe ofertas con 'cheques en blanco'

Desde una línea aérea top del mercado a una academia de inglés, que promete éxito rápido aprendiendo el idioma. Todos quieren su imagen. El porfolio de marcas que llaman a la puerta de Luis de la Fuente es variopinto e infinito. Pero Gersh, uno de los referentes de la representación en EE.UU., que adquirió You First en diciembre de 2024, modula este caudal y ejecuta al pie de la letra las pautas del seleccionador nacional, que antepone sus valores, por un lado, y máximo respeto, por otro, a los patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Luis de la Fuente fue galardonado con los Influencers Awards sin tener redes sociales. Todo un dato. Un detalle que rompe de inicio el esquema de las empresas que llaman a su puerta. Da igual, cuentan desde su entorno, porque, al segundo, las firmas comerciales ponen un cheque en blanco. Con redes o sin redes. Decidnos qué pide el míster, cuándo y dónde. Textual.

Y así transita ahora el seleccionador nacional, que, tras ganar la Eurocopa y el Mundial, el éxito y su popularidad le invitan siempre a atender a los aficionados con una sonrisa. Esta semana, un padre le pidió en la calle grabar un vídeo de estímulo al estudio para su hijo. Lo hizo con gusto. Sin postureo. Cree en el fútbol puro, de toda la vida, como altavoz para impulsar la actitud de jóvenes vulnerables.

Álvaro Torres es el agente de Luis de la Fuente en Gersh. “Representar a Luis de la Fuente es un orgullo y una gran responsabilidad. Eso sí, es muy fácil trabajar con él porque se deja asesorar, escucha mucho y se fía de mi criterio. Así ha sido en las renovaciones con la RFEF. Tras el Mundial hubo intereses de varios clubes y selecciones, más intensamente tras el partido contra Francia. Intereses que atendimos pero que ni siquiera contemplamos porque Luis quería continuar con España. Negociar su renovación con la RFEF fue muy fácil. Hubo muy buena sintonía con Rafael Louzán y con Álvaro de Miguel, mucha confianza y, sobre todo, un objetivo común: dar estabilidad, unidad y continuidad al proyecto”, afirma a EFE su agente.

De la Fuente renovó con la Federación hasta el 2032, con un salario no revelado nunca por las partes, pero que podría rondar los 5 millones de euros brutos por temporada. El seleccionador español fue tentado por el mundo árabe con sueldos cuatro veces superiores. Pero lo tuvo claro desde el primer momento. Tampoco escuchó dos ofertas europeas. Su nombre comenzó a alterar su entorno tras eliminar a Francia en semifinales del Mundial. Así se mide el pulso en el fútbol. Tanto ganas, tanto vales.

Diego Ballesta, del departamento de 'marketing' de la compañía, subraya a EFE que “Luis es tan cercano que muchos consideran que ya lo conocían de antes. Su liderazgo en valores trasciende lo nacional, tenemos propuestas desde Colombia, México, Argentina, Chile, Panamá… Nuestra relación va más allá de lo profesional, puedes contar con él que nunca te falla. Sin saberlo, seguramente, ha creado “el método Luis”, el secreto que muchas empresas desean conocer. Sus valores y fundamentos son inquebrantables, no se negocian, y son inspiradores para lo que muchas compañías quieren transmitir. Luis de la Fuente podría tener tantos contratos de imagen como quisiera, sin embargo, podríamos decir que, por el cariño y respeto de la gente, tiene el contrato que más ilusión le hace: ser embajador de la marca España”.

Hasta la fecha, porque a medio plazo habrá novedades en su nuevo porfolio, De la Fuente cuenta con el apoyo de IWC, Movistar, Mapfre, El Pulpo, Multiópticas y Adidas, compañero de viaje de toda la vida. En el sector del 'lifestyle' llama la atención que, si bien Adidas tiene contrato con la Federación hasta el 2030, De la Fuente ha recibido varias propuestas en firme del segmento textil deportivo. Sigue con Adidas.

Movistar es uno de los grandes socios de la RFEF. También apoya a Luis de la Fuente a nivel personal. ¿Cómo se ve al seleccionador desde el otro lado de la mesa, desde la multinacional de telecomunicaciones? Oro molido.

“Desde que cerramos el acuerdo de patrocinio con la RFEF, sabíamos que un acuerdo con Luis sería el complemento perfecto y necesario para Movistar. Al fin y al cabo, un excelente grupo sin un excelente líder probablemente no alcance todo su potencial, y el tiempo nos ha dado la razón. Luis es una persona extraordinaria. Por su carisma, por su humildad, por su dedicación por su manera de entender el grupo y por muchas cosas más. Y esto, que viene aplicando a la Selección desde hace años, hemos comprobado que lo aplica exactamente igual en su relación con las empresas. Cada vez que hemos trabajado con él, ha querido entender qué necesitábamos y ha buscado la manera de ayudarnos con enorme rigor e interés. Y siempre con una sonrisa y una cercanía que hace que todo salga de manera inmejorable”, explica a EFE Aitor Goyenechea, director de Publicidad, Marca y Patrocinios de Movistar.

Enrique Martín y Álvaro Montero completan el equipo de 'Marketing', Comunicación y Relaciones Públicas en su agencia de representación. “Luis siempre te hace quedar bien, da más de lo que se espera de él”, afirma Enrique, mientras Álvaro subraya que una de las cuestiones que más le preguntan al seleccionador campeón del mundo es cómo ha sido capaz de manejar un vestuario de futbolistas con más experiencia -Unai Simón, Fabián u Oyarzabal- junto a jóvenes del perfil de Lamine, Nico Williams o Cubarsí. La fórmula, su captación del talento y el rendimiento de los suyos, se verán seguro en un próximo documental.