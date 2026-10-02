El argentino Oscar Trejo se incorpora al sindicato de futbolistas en España

El argentino, que se retiró como futbolista profesional al final de la pasada campaña, inicia de esta forma una nueva etapa profesional en la AFE.

Entre sus nuevas funciones, en concreto en el Departamento de Atención al Afiliado/a, como reza el comunicado, estarán el "contacto directo y permanente con los futbolistas de Primera y Segunda División, con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes", así como representar en actos y eventos en las instituciones al sindicato.

La leyenda del Rayo, nacido en 1988 en Santiago del Estero (noroeste de Argentina), a lo largo de su carrera profesional jugó en numerosos clubes además del conjunto de Vallecas: en el Boca Juniors de su país, los españoles RCD Mallorca, Elche CF y Sporting de Gijón y el francés Toulouse FC.

Con el equipo vallecano, además de conseguir el ascenso de Segunda a Primera División en la temporada 2020-2021, alcanzó la primera final europea de su historia en la campaña 2025-2026, en la que fue subcampeón de la Liga Conferencia antes de retirarse del fútbol profesional.