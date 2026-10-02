El Arsenal no ampliará el Emirates para no tener que mudarse a otro estadio

El conjunto de Mikel Arteta ha tomado como ejemplo a sus vecinos del norte de Londres, el Tottenham Hotspur, que sufrió las consecuencias de jugar durante casi dos años lejos de su casa, en Wembley, en el tiempo que transcurrió entre que se demolió el antiguo White Hart Lane y se construyó el actual Tottenham Hotspur Stadium.

El actual Emirates cuenta con una capacidad para algo más de 60 000 espectadores y el Arsenal cree que podría aumentarlo para poder lograr más ingresos en día de partido, además de poder adecuarlo a los tiempos actuales y hacer algo parecido al Tottenham, que utiliza su estadio para conciertos, partidos de la NFL y otros eventos deportivos.

En un comunicado, el Arsenal aseguró que tienen el compromiso de mejorar el Emirates, pero que en lugar de llevar a cabo una reconstrucción a gran escala, están trabajando con el equipo de catering, la introducción de una sección para ver los partidos de pie, la mejora de las zonas VIP y las tiendas para mejorar la experiencia de la gente que visite el campo.

Arteta cree, además, que si el estadio requiere de obras, esto podría obligar al Arsenal a trasladarse de forma temporal a otro estadio y esto tendría consecuencias en los resultados deportivos del equipo.