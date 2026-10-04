0-0. Alemania se complica y Grecia se acerca a cuartos

Lastra el combinado germano la primera derrota de la historia ante Grecia y tiene complicado acceder a una de las dos primeras plazas del grupo. En la próxima jornada, el cuadro de Ivan Jovanovic y Países Bajos del español Xavi Hernández jugarán entre sí para definir el liderato del Grupo que ahora comparten. Ambos tienen ocho puntos, tres más que el conjunto alemán.

El equipo de Klopp, plagado de novedades respecto a su último encuentro, se mostró superior con el balón. Controló el juego y tuvo más cerca el triunfo. Pero no encontró la manera de romper el armazón defensivo del conjunto local.

La clara oportunidad de Georgios Masouras, que a bocajarro, de cabeza, remató un pase de Konstantinos Tsimikas detenido por el meta Jonas Urbig, fue una acción aislada, al minuto de juego. Porque a partir de ahí fue el meta Konstntinos Tzolakis el que frustró cada intento alemán, como el de Derry Scherhant o David Raum en el ecuador de la primera parte.

Marcó a la media hora Jonathan Burkardt, en boca de gol, asistido por Derry Scherhant pero el VAR anuló la acción por mano previa de un futbolista visitante. Lennart Karl también amenazó a Grecia en la segunda parte, poco antes de la salida al campo de Nick Woltemade como opción para el juego aéreo, como argumento a la desesperada.

Tiros lejanos como los de Florian Wirtz, de Philipp Treu, sin puntería, fueron variantes recurrentes para el gol que no llegó.

Alemania aflojaba y Grecia, convencida de su situación, mantuvo el orden todo el encuentro. No concedió espacios y amargó cada intentona de la Mannschaft, que añade este empate al obtenido contra Países Bajos y a la derrota hace una semana frente al propio cuadro griego. Solo cuenta con una victoria Alemania, tercera, que no depende de si misma para llegar a tiempo a una de las dos primeras plazas de grupo que acceden a los cuartos de final y que ahora están en manos de Países Bajos y Grecia.

0 - Grecia: Konstantinos Tzolakis; Manolis Saliakas, Konstantinos Mavropanos (Panagiotis Retsos, m.79), Konstantinos Koulierakis, Konstantinos Tsimikas; Georgios Masouras, Dimitrios Kourbelis (Christos Mouzakitis, m.69), Christos Zafeiris, Alexandros Kiziridis (Athanasios Androutsos, m.46); Vangelis Pavlidis (Konstantinos Karetsas, m.46) y Fotsis Ioannidis (Charalampos Kostulas, m.88).

0 - Alemania: Jonas Urbig; Philipp Treu, Malick Thiaw, Waldemar Anton, David Raum; Lennart Karl (Said El Mala, m.63), Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof (Bambase Conte, m.83), Derry Scherhant (Mika Baur, m.83); Florian Wirtz y Jonathan Bukardt (Nick Woltemade, m.63).

Árbitro: Clement Turpin (FRA). Mostró tarjeta amarilla a Konstantinos Tsimikas y a Christos Zafeiris y al entrenador Ivan Jovanovic, de Grecia y a Waldemar Anton, Philipp Treu y Malick Thiaw, de Alemania.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones disputado en el Estadio Toumba de Salónica ante unos 28.000 espectadores.