1-0. De León le da a Puerto Rico su noveno punto en la Liga de Naciones de la Concacaf

El decisivo tanto llegó en el minuto 63 cuando Wilfredo Rivera asistió a De León por el lado derecho del área para que después este lanzara un remate que dejó sin oportunidad al arquero caimanés, Deshawn Whitaker, en un partido jugado en el Estadio Centroamericano de Mayagüez (oeste).

A pesar del gol, Whitaker fue la figura más destacada del encuentro.

Y es que desde los primeros minutos el caribeño se convirtió en una muralla contra el 'Huracán Azul' puertorriqueño al atajar diez remates al arco.

Una de esas oportunidades se dio en el minuto 6 en la primera combinación de la dupla Rivera-De León que supo resolver bien el guardameta caimanés en doble remate.

Otra gran jugada defensiva de Whitaker en la primera parte se dio en el 40, cuando Lazzar Ramos impactó el balón en el área y una atajada suya evitó la celebración de los de la Isla del Encanto.

Incluso en el minuto 55 el portero del Scholars International FC caimanés le detuvo una pena máxima al capitán puertorriqueño Leandro Antonetti, del Estrela Amadora portugués.

No obstante, ocho minutos después no pudo seguir con el cerrojo en el arco y llegó el gol de De León.

Puerto Rico pudo aumentar el marcador en el minuto 75, pero nuevamente apareció "la muralla" de Whitaker, quien detuvo el tiro de Antonetti.

A primera hora, y en el mismo Estadio Centroamericano de Mayagüez, Guyana goleó por 8-1 a Dominica y se mantuvo invicto en el grupo con 12 puntos.

Los guyaneses Omari Glasglow, Deon Moore y Elliot Bonds anotaron dobletes cada uno, mientras que los otros tantos de los sudamericanos fueron obra de Curtez Kellman y Enoche George.

Luego de los cuatro partidos en agenda en igual número de días, se desconoce, al momento, cuándo volverán a jugar las respectivas selecciones que buscan adelantar a la liga A, aunque se asegura que lo harán el año próximo.

La liga B cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a la liga C.

Los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a los preliminares de la competición.

1- Puerto Rico: Sebastián Cutler, Rodolfo Sulia, André Cutler, Juan O'Neill (Nicolás Cardona, m.61), Wilfredo Rivera, Leandro Antonetti, Jeremy De León, Lazzar Ramos (Alexis Armas, m.77), Jaden Servania (Ricardo Rivera, m.62) y Sidney Paris.

0- Islas Caimán: Deshawn Whitaker, Cameron Gray (Dominic Owens m.40), Hew, D'Andre Rowe, Christopher Reeves, Jorda Bonilla, Zachary Scott (Sebastián Martínez m.68), Elijah Seymour (Jacobbi Tugman m.68), Jabari Campbell, Joshua Campbell, Gunnar Studenhofft.

Tarjetas amarillas a Elijah Seymour en el minuto 12, André Cutler en el minuto 49, Christopher Reeves en el 50, Dominic Owens en el 54, Nicolás Cardona en el 66, Alexis Armas en el 90 y Sebastián Martínez en el 92.

Incidencias: Partido del grupo A de la Liga de las Naciones de la Concacaf disputado en el Estadio Centroamericano de Mayagüez, ciudad en la costa oeste de Puerto Rico.