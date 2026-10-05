2-2. Cuba empata con San Cristóbal y sigue líder en su grupo en la Liga de Naciones

Por segunda ocasión, los dos equipos dividieron puntos, tras la igualada del viernes último.

Esta vez, en el minuto 16, fue el jugador sancristobaleño Triquanny Williams quien marcó el primer gol del partido disputado en el estadio Hasely Crawford de Puerto España (Trinidad y Tobago).

Poco después, fueron el centrocampista Dairon Reyes y el defensor Yunior Pérez los que lograron una anotación a favor de Cuba para igualar el duelo.

Pero Williams fue a la revancha y se reportó de nuevo ante la red para poner en ventaja a través de una pena máxima a San Cristóbal y Nieves.

Sin embargo, los cubanos no se conformaron y lograron igualar gracias a Daniel Díaz.

De esa manera, Cuba mantiene con ocho puntos el liderazgo en su zona de la Liga de Naciones de la Concacaf tras acumular victorias de 3-0 frente Granada, 2-0 sobre Bonaire, más los dos empates con San Cristóbal y Nieves.