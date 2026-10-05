Abre en Barcelona la experiencia inmersiva que permite sentirse Andrés Iniesta por un día

El espacio, ubicado en el antiguo IMAX del Port Vell, estará abierto hasta el próximo 10 de enero y consta de ochos salas que repasan los momentos vitales y profesionales más importantes del internacional español.

A cambio de los 18 euros que cuesta la entrada, los visitantes podrán imitar, a través de un juego de realidad virtual, el gol por toda la escuadra que Iniesta marcó en Stamford Bridge y que clasificó al Barça para final de la Liga de Campeones. Y también ponerle voz a la jugada, imitando la retransmisión de los profesionales, en una sala de locución.

También podrán sentirse parte del gol que el albaceteño marcó en la prórroga ante Holanda en Sudáfrica y que dio a España su primera Copa del Mundo. Para ello tendrán que repetir unas secuencias de luces que servirán para recrear la jugada en un terreno de juego virtual e imitar el remate de Iniesta al fondo de la red.

Además de otros juegos interactivos donde los aficionados deberán demostrar sus habilidades con el balón, la experiencia repasa las vivencias de Andrés Iniesta desde su Fuentealbilla natal hasta su llegada al Barça.

Y recupera otras etapas importantes de su vida como la depresión que sufrió tras la muerte de su amigo Dani Jarque -hay un pequeño espacio dedicado a la memoria del que fuera capitán del Espanyol-, la temporada de su despedida como jugador azulgrana o su posterior etapa en el fútbol japonés.

'Iniesta Experience' cuenta con una pequeña sala de cine donde se proyectan siete minutos de las mejores jugadas del internacional español y otro salón con su colección de camisetas de fútbol.

Y también recupera numerosos objetos y curiosidades vinculados a su carrera, como la primera camiseta del Barça que le regaló su padre, con el '9' de Laudrup a la espalda, la elástica conmemorativa de su partido número 500 con el equipo azulgrana, sus primeras botas de fútbol, una colección de cromos suyos o el trofeo al Mejor Jugador de Europa que ganó la temporada 2011-12.

Un recorrido emocional de 2.250m2 donde la tecnología y la museografía se combinan para contar, por primera vez, el legado de uno de los futbolista más importantes de la historia. Y todo ello de la mano de NSN, la compañía de entretenimiento y marketing deportivo de Andrés Iniesta, y de Stoneweg Group, la empresa que gestiona actualmente el antiguo IMAX y que ha ideado el espacio.

"Siendo Andrés un deportista universal, y con todos los valores que él ha transmitido, creíamos que se podía crear esta experiencia, que conecta el mundo de la cultura, el deporte y el entretenimiento", ha explicado a EFE Jaume Sabater, confundador y CEO de Stoneweg Group.

Tras crear la America's Cup Experience (un centro de divulgación de la competición de vela más importante del mundo), Sabater ha explicado que su compañía empezó "a definir cómo seguir dándole un uso a este espacio, que había sido muy importante para la Barcelona postolímpica pero que había quedado abandonado". Y que fue ahí cuando empezaron a darle forma junto NSN a este proyecto.

La idea es que 'Iniesta Experience' se convierta en una exposición itinerante mientras se siguen produciendo en el IMAX, cada tres o cuatros meses, "experiencias inmersivas propias o de terceros no solo vinculadas al deporte, sino también educativas o culturales, que transmitan valores", ha apuntado Sabater.

"Estamos defiendo una programación para el espacio que va a tener continuidad durante los próximos cuatro años", ha concluido.