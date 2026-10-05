El panameño Luis Mejía deja lesionado y en camilla el duelo Nacional-Montevideo City

El número 1 del Tricolor despejó de gran manera un libre directo ejecutado por Franco Pizzichillo e inmediatamente después de apoyar su pie comenzó a tomarse la pierna derecha y cayó al suelo con visibles gestos de dolor.

Tras la lesión y luego de ser asistido por los médicos de Nacional, Mejía abandonó el campo en camilla y llorando y fue reemplazado por el portero argentino Alexis Martín Arias.

Nacional y Montevideo City Torque cierran este lunes la novena jornada del Torneo Clausura uruguayo en un encuentro que los dirigidos por Daniel Carreño buscan ganar para seguir luchando por el título y en el que los Ciudadanos están obligados a sumar de a tres para volver al primer lugar de la clasificación.

Con 197 encuentros disputados con la camiseta del Tricolor, el panameño Mejía es uno de los máximos referentes de un equipo con el que ganó el Campeonato Uruguayo en cuatro oportunidades y con el que suma doce títulos oficiales.

Mientras tanto, este año fue convocado para defender a la selección de Panamá en la Copa del Mundo, aunque luego decidió no disputar los amistosos de fecha FIFA.

Días atrás, en una conferencia de prensa, explicó: "La decisión fue en conjunto con el cuerpo técnico de Nacional y de la selección. El cuerpo técnico de la selección entendió el momento que estamos atravesando en el club y más cuando nos estamos jugando cosas importantes. Al ser partidos amistosos y que no tengo que demostrar nada en la selección, creo que entendieron el momento y agradecerles porque se portaron de diez".