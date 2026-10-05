Eric Garcia, principal novedad en el regreso del Barcelona a los entrenamientos

El jugador catalán se ha ejercitado este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper al mismo ritmo que Wojciech Szczesny, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Gerard Martín, Gabriel Jesus, Brian Fariñas y Alejandro Balde.

Por su parte, el portero Joan Garcia, el atacante Raphael Dias 'Raphinha' y el centrocampista Frenkie de Jong han realizado trabajo individualizado, según ha informado el club catalán.

El guardameta catalán se recupera de unas molestias leves en la rodilla derecha que le impidieron disputar el partido contra el Sevilla; el atacante brasileño regresó de la concentración de su selección con un pequeño edema muscular en el muslo derecho; mientras que el centrocampista neerlandés afronta la fase final de la recuperación de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

El técnico Hansi Flick espera recuperar progresivamente en los próximos días a los jugadores que han disputado partidos con sus respectivas selecciones durante el parón internacional.

El Barça realizará este martes la segunda sesión de la semana y seguirá preparando el partido liguero del próximo sábado frente al Getafe.