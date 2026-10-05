Mano Menezes niega que Oliver Sonne esté lesionado, como afirmó la Federación Peruana

Menezes declaró este lunes a medios peruanos que Sonne "no tiene nada" y que se había determinado que solo iba a jugar dos de los cuatro partidos amistosos que Perú disputa desde la semana pasada en estadios de norteamérica.

"Habíamos planeado utilizar a Sonne en dos partidos, para intercalar entre una y la tercera, para que él tuviese una recuperación adecuada y no ocurriese el riesgo de cualquier lesión", explicó.

El seleccionar remarcó que él tiene "por comportamiento conversar directamente con los jugadores" cuando los convoca y reiteró que como Sonne "como no va a jugar el último (partido) anticipamos su regreso de acuerdo con su club".

Sin embargo, previamente la FPF había informado, en un comunicado difundido en sus redes sociales, que Sonne "había sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante Colombia y retornará a Inglaterra".

Sostuvo que la medida se tomó "tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial" con su equipo.

"La FPF le desea a Oliver Sonne una pronta recuperación", concluyó el comunicado.

Perú cerrará este martes ante Colombia la gira de cuatro partidos programados por la FPF en territorio norteamericano, donde ha sufrido dos derrotas, ante Estados Unidos (4-1) y Canadá (2-0), y sellado un empate ante México (1-1).

Desde que Menezes asumió la conducción de la Bicolor, en enero pasado, apenas ha obtenido un triunfo frente a Haití (1-2) y afronta una crisis de goles, así como serios problemas defensivos que en la última gira se acentuaron, con Sonne señalado por medios y comentaristas locales como uno los jugadores de menor rendimiento.