Mbappé se ejercita de manera individual con la vista puesta en el Villarreal

Pese a que el galo no formó parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros, el Real Madrid informó que el jugador trabajó durante la jornada vespertina tanto en el interior de la Ciudad Deportiva como sobre el césped de los campos de entrenamiento, donde trabajó con y sin balón.

Como indicó el club, Mbappé continúa recuperándose de la hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda que sufrió durante el parón internacional con la selección francesa, aunque la intención pasa por "estar disponible" este sábado en el próximo encuentro del equipo, correspondiente a la octava jornada de Liga.

El delantero regresó a Madrid el pasado 26 de septiembre para someterse a las pruebas médicas que determinaron el alcance de una lesión para la que se estableció inicialmente un periodo aproximado de recuperación de entre diez y doce días.

Desde entonces, el atacante francés permaneció fuera de la capital española mientras seguía un plan de descanso activo y recuperación supervisado por los servicios médicos del Real Madrid.

Mbappé, según unas imágenes mostradas por 'El Chiringuito', aterrizó este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 11:15 horas en su avión privado. El entrenamiento del conjunto blanco había comenzado a las 10:30 horas.