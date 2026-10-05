Pickford se declara culpable de conducir sin prestar atención

El mundialista inglés Jordan Pickford (32 años), según lo descrito por la policía de Cheshire, ignoró las señales de la policía para pararse, obligó a que, debido a su conducción, dos coches tuvieran que frenar para no chocar y condujo por encima del límite de velocidad durante varios kilómetros.
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Pickford fue parado finalmente por la policía, que le aplicó la multa y el cargo correspondiente. El guardameta tendrá que presentarse en un juzgado de Cheshire, al norte de Inglaterra, el próximo 7 de diciembre.
La sanción a la que se enfrenta puede ir desde la pérdida de puntos hasta la retirada del carnet de conducir.