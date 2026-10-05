Fútbol Internacional
05 de octubre de 2026 a la - 12:35

Pickford se declara culpable de conducir sin prestar atención

Jordan Pickford, portero del Everton y la selección de Inglaterra.
Jordan Pickford, portero del Everton y la selección de Inglaterra.Carl Recine / POOL

Jordan Pickford, portero del Everton y de la selección inglesa, se ha declarado culpable de un cargo de “conducción sin prestar atención después de estar cerca de provocar un accidente con su coche el pasado abril.

Por ABC Color
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El mundialista inglés Jordan Pickford (32 años), según lo descrito por la policía de Cheshire, ignoró las señales de la policía para pararse, obligó a que, debido a su conducción, dos coches tuvieran que frenar para no chocar y condujo por encima del límite de velocidad durante varios kilómetros.

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Pickford fue parado finalmente por la policía, que le aplicó la multa y el cargo correspondiente. El guardameta tendrá que presentarse en un juzgado de Cheshire, al norte de Inglaterra, el próximo 7 de diciembre.

La sanción a la que se enfrenta puede ir desde la pérdida de puntos hasta la retirada del carnet de conducir.