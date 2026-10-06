Aguirre prepara su debut con Tárrega, Diakahaby y Copete y sin Danjuma ni Rioja

El conjunto valencianista regresó al trabajo después de dos días de descanso y afronta ya la recta final de la preparación para el encuentro de El Sardinero, que supondrá el debut oficial del mexicano Javier Aguirre en el banquillo del Valencia.

El técnico mexicano ha contado con un margen de preparación superior al habitual gracias al parón de selecciones, que le ha permitido conocer con mayor profundidad a su plantilla y trabajar durante estas semanas los conceptos que pretende trasladar al equipo.

Durante estas dos semanas Tárrega y Diakhaby se han recuperado de las lesiones musculares que sufrieron en septiembre y se han ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros. El valenciano padeció una lesión en la musculatura isquiosural derecha, mientras que el central franco-guineano sufrió una dolencia en el aductor largo de la pierna izquierda.

También volvió a completar una parte de la sesión José Copete, que continúa con el proceso de recuperación siete meses después de sufrir una lesión meniscal en la rodilla izquierda que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego más tiempo del inicialmente previsto.

Por contra, Danjuma no trabajó con el grupo debido a unas molestias, mientras que Luis Rioja tampoco participó en el entrenamiento por los problemas que arrastra en la planta del pie desde hace varias jornadas, según informaron fuentes oficiales del club. Los lesionados Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, Diego López y Sergi Canós continuaron trabajando al margen.

La sesión contó además con la presencia del internacional maliense Aliou Dieng tras sus compromisos con su selección.

Después del regreso anticipado del japonés Ryunosuke Sato, que decidió adelantar por iniciativa propia su vuelta de la concentración con Japón para ponerse cuanto antes a las órdenes de Aguirre, únicamente queda por regresar el normacedonio Stole Dimitrievski junto a Guido Rodríguez, que se incorporará el jueves después de que el club le concediera permiso para viajar a Argentina para asistir al homenaje a Leo Messi.