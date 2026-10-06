El Brasileirão vuelve sin el patrocinio de apuestas en línea

Las “bets”, como son llamadas en Brasil las casas de apuestas en línea, eran las mayores patrocinantes del fútbol local.

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El lunes se cumplió el plazo para atender la prohibición dictada por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien el 25 de octubre se medirá en el balotaje contra el senador derechista Flávio Bolsonaro, que encabezó el domingo la primera vuelta de las elecciones.

En el regreso de Neymar, el Santos recibe el jueves al líder y campeón defensor Flamengo en el duelo estrella de la 29ª fecha.

Ya no podrá haber publicidad de apuestas online ni en las camisetas de los equipos ni en las vallas de los estadios.

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Por lo pronto, el nombre de la casa de apuestas que patrocinaba al Brasileirão y la Copa de Brasil desapareció de los logos de ambas competiciones en sus cuentas en redes sociales.

De los 20 clubes de Primera división, 14 tenían contrato con una casa de apuestas como patrocinador principal en sus camisetas, lo que representaba ingresos conjuntos superiores a los 1.000 millones de reales anuales (USD 200 millones).

La mayoría de los clubes criticó el veto de Lula, anunciado el 25 de setiembre. El Flamengo y otros equipos se plegaron a un recurso que agrupaciones de bets presentaron ante la corte suprema para pedir anular la medida.

La hora del 10

Tras dejar atrás una lesión muscular, Neymar está listo para regresar a la cancha con el Santos, el primero de los equipos patrocinados por bets que retiró de su camiseta la publicidad de casas de apuestas. Lo hizo el jueves, en un partido aplazado por la 21ª fecha que ganó 2-1 ante el Sao Paulo.

Fue la quinta victoria seguida santista, su mejor racha desde 2019, que le ha permitido pasar de luchar por salir de la zona de descenso a soñar con clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El Peixe está a cinco puntos del Bahia, primer equipo en puestos de acceso a la competición continental. “Nos estamos autopresionando por entrar en la Libertadores, reflejo del buen trabajo que estamos haciendo”, dijo el técnico del equipo, Cuca.

“El del jueves será un gran partido. Tiene todo para ser un partidazo”, agregó el entrenador. Aunque recupera a Neymar, Cuca pierde a Arthur por lesión y a Éverton Cebolinha, uno de los fichajes del Santos, debido a una cláusula contractual que le impide enfrentar al Flamengo, su exequipo.

A su vez, el Mengão llega con varias bajas tras la Fecha FIFA para selecciones nacionales. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue operado tras fracturarse la muñeca izquierda y estará ausente las próximas semanas, mientras que su compatriota Guillermo Varela y el ecuatoriano Anthony Valencia se reincorporan al equipo el miércoles y no deben jugar en Vila Belmiro.

Con tres puntos más que el Palmeiras y diez fechas por delante, el Flamengo entra en la recta final por ganar su tercer Brasileirão seguido. El calendario no será fácil. Debe medirse a siete de los primeros nueve clasificados, incluyendo una visita al Palmeiras.

Maratón

Pendiente del regreso de sus ocho internacionales, el Palmeiras recibe el jueves en casa al Bahía. Solo tendrá a su plantel en pleno el miércoles.

El Verdão inicia un maratón de diez partidos en los próximos 30 días, con seis encuentros de liga, las semifinales de la Libertadores y las semifinales de la Copa de Brasil. En esta fecha, no solo regresa Neymar.

Tras una lesión que lo apartó por dos meses de las canchas, el delantero Yuri Alberto puede reaparecer con el Corinthians, que enfrenta el miércoles al Inter de Porto Alegre. El técnico Eduardo Baptista debuta en el banquillo colorado, con la misión de evitar el descenso.

La cartelera

Miércoles, 19:30: Remo-Gremio, Bragantino-Mirassol e Inter-Corinthians. 20:00: Vitória-Chapecoense. 20:30: Botafogo-Vasco da Gama. 21:30: Cruzeiro-Sao Paulo.

Jueves, 19:30: Santos-Flamengo. 20:00: Paranaense-Mineiro. 21:30: Fluminense-Coritiba y Palmeiras-Bahía.