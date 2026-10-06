El canadiense Buchanan regresa lesionado de su selección

Según informó el Villarreal, el futbolista sufre molestias en los isquiotibiales y está previsto que se reincorpore próximamente a la disciplina del conjunto castellonense.

Buchanan es la primera baja que deja el actual parón de selecciones en el Villarreal, que cuenta con doce futbolistas convocados con sus respectivos combinados nacionales.

Durante estos días ya se han reincorporado al trabajo con el equipo Logan Costa, Nicolás Pepe e Ilias Akhomach, mientras que se espera que Pape Gueye lo haga en los próximos días.

El Villarreal también ha recuperado efectivos lesionados durante este periodo. Santi Comesaña, que llevaba cerca de tres semanas de baja por una lesión en el tobillo, ya se ha incorporado a las sesiones de trabajo con el grupo.

Además, el defensa argentino Juan Foyth trabaja con normalidad desde hace varios días.

La evolución de Buchanan, Comesaña y Foyth marcará su disponibilidad para los próximos compromisos del conjunto castellonense.