Júnior permanecerá un mes de baja debido a una lesión en el aductor izquierdo

Júnior, que pidió el cambio a los diez minutos del encuentro que enfrentó a República Dominicana con Haití el pasado viernes, se perderá el maratón de nueve partidos oficiales en 29 días que el Betis tendrá que afrontar hasta la próxima fecha FIFA, a mediados de noviembre.

El lateral zurdo caribeño, de 30 años, se ha visto relegado esta temporada a la suplencia debido al fichaje de Fran García, aunque la política de rotaciones del técnico chileno Manuel Pellegrini lo ha llevado a ser titular en dos partidos de Liga y uno de Liga de Campeones, todos ellos saldados con victoria del Betis.