La Federación noruega presenta dos solicitudes a la FIFA sobre Balogun, Trump y el FFE

La NFF decidió por unanimidad la presentación de estos documentos ante el Comité de Ética y el Comité de Gobernanza (GACC) de la FIFA en una asamblea celebrada el 7 de agosto, como "parte del largo trabajo de la NFF sobre la gobernanza y la neutralidad política en el fútbol internacional", argumenta la Federación.

Los documentos versan sobre tres asuntos: el caso de la tarjeta roja anulada al jugador de Estados Unidos Balogun antes de su enfrentamiento contra Bélgica; el proyecto FFE, que pretendía comercializar de forma externa los derechos de explotación de las competiciones de la FIFA; y el premio de la paz de la FIFA, concedido al presidente estadounidense Donald Trump.

"La NFF pide al Comité de Ética que investigue de forma independiente si las conductas del presidente de la FIFA Gianni Infantino y otros mandatarios rompieron el Código Ético de la FIFA. La consulta al GACC pregunta si las decisiones tomadas por la FIFA, su supervisión y sus controles internos funcionaron como se requiere, y si algún fallo de gobernanza permitió que ocurrieran estos tres asuntos", continúa la Federación.

Lise Klaveness, presidenta de la NFF, consideró que estos tres asuntos hacen referencia a "una pregunta más amplia: ¿fueron la influencia o la autoridad de la FIFA ejercidas de forma impropia? ¿Y funcionaron como se pretendía los controles diseñados para impedir eso?".

"No pedimos a la FIFA que llegue a una conclusión en concreto. Pedimos a los organismos de la FIFA que establezcan los hechos y determinen si la gobernanza y el control funcionaron como deberían en asuntos de importancia significativa para el fútbol mundial. Si se establecen fallos, la NFF espera que la FIFA asegure transparencia, responsabilidad y acción correctiva", añadió.

La NFF asume que se debe investigar si la concesión del premio de la paz fue consistente con la neutralidad política de la FIFA, si en el caso Balogun la intervención política afectó a la independencia del proceso disciplinario y si el FFE se creó sin consultar a los miembros del organismo.

Klaveness resumió el propósito de estas solicitudes: "Establecer los hechos y asegurar la toma de responsabilidad de las propias normas de la FIFA. El fútbol depende de la confianza en sus instituciones. Cuando surgen preguntas serias, deben ser examinadas de forma independiente y transparente".

Esta denuncia se conoce el mismo día en el que The New York Times y Le Monde publican unas investigaciones según las cuales la FIFA debió sancionar con la exclusión del Mundial a la República Democrática del Congo, ya que su jugador Lionel Mpasi era inelegible para participar al estar siendo investigado por problemas de nacionalidad y posible fraude de pasaportes desde noviembre de 2025.