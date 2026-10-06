Lionel Messi sirve en un córner el pase para el gol de otro que se va: Nicolás Otamendi

Fue el pase mágico del astro que se va de la selección Albiceleste a otro experimentado jugador que no volverá.
Messi, que en el primer tiempo dispuso de cuatro oportunidades de gol, destrabó el partido con la rocosa selección africana en el minuto 48.
Otamendi, de 38 años, quien ha regresado a Argentina para reforzar a River Plate tras una larga carrera en Europa, se despidió de la Albiceleste tras jugar 140 partidos.
Tras su gol, a un toque tras recibir el pase elevado de Messi que nadie rechazó, Otamendi abandonó la cancha en el minuto 51. Una cerrada ovación de los 85.000 asistentes lo despidió en momentos que salía y entraba en su lugar Lisandro Martínez.
Veintiún años de historia con la selección Albiceleste en los que conquistó seis títulos y macó 125 goles resumen la historia de idilio de Lionel Messi.