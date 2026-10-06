Lionel Messi sirve en un córner el pase para el gol de otro que se va: Nicolás Otamendi

Lionel Messi sirve en un córner el pase para el gol de otro que se va: Nicolás Otamendi

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- Un tiro de esquina en el amanecer del segundo tiempo del partido entre las selecciones de Argentina y Benín exhibió la magia de Lionel Messi en la ejecución y la sorpresa de otro jugador que se despide este martes en el estadio Monumental, el defensor Nicolás Otamendi para el 1-0 parcial.