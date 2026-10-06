Panamá capacita a árbitros y clubes antes del estreno del 'Football Video Support'

"Como parte de este proceso, durante esta semana se desarrollará un programa de capacitaciones dirigido a todos los protagonistas del ecosistema en la implementación del FVS, incluyendo al cuerpo arbitral, a los clubes y a los profesionales encargados de la operación del sistema, entre otros", informó este martes la FPF.

Las capacitaciones estarán "encabezadas por un experto en FVS enviado por la FIFA y profesionales técnicos de Mediapro", el proveedor autorizado por el organismo rector del fútbol mundial para el funcionamiento de la herramienta que se utilizará en Panamá.

La formación busca que los participantes "conozcan el funcionamiento del sistema, sus alcances y los procedimientos que deberán seguirse durante los partidos de la LPF", como parte de la preparación previa a su utilización oficial.

El FVS, indica la nota, será incorporado a la competición panameña en las últimas jornadas de la ronda regular del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

La federación también tiene previsto desarrollar en los próximos días una capacitación específica para los medios de comunicación, en la que se explicará el funcionamiento del sistema y sus procedimientos, además de atender las consultas relacionadas con su aplicación durante los encuentros.

"La llegada del FVS al fútbol panameño representa un paso importante en el proceso de modernización de las competiciones nacionales y reafirma el compromiso de la Federación Panameña de Fútbol con el fortalecimiento de los estándares de arbitraje, la credibilidad de las competiciones y la mejora continua de todos los actores que forman parte del fútbol nacional", concluye la nota oficial.