El Barcelona sobrevive al 'virus FIFA'

El conjunto azulgrana encaraba con recelo el nuevo formato del parón de selecciones, tres semanas en las que cedió a 16 jugadores: Pau Cubarsí, Rodrigo Hernández, Pedro González 'Pedri', Fermín López, Dani Olmo y Lamine Yamal con España, Xavi Espart y Marc Bernal con la sub-21 de España, Joao Cancelo con Portugal y Raphael Dias Raphinha con Brasil.

Y también Hamza Abdelkarim con Egipto, Jesse Bisiwu con la sub-21 de Bélgica, Anthony Gordon con Inglaterra, Jules Kounde con Francia, Dominik Livakovic con Croacia y Karim Adeyemi con Alemania.

De entre los internacionales españoles, Lamine Yamal, que reafirma en cada encuentro su candidatura al Balón de Oro, es el jugador que más minutos ha acumulado, un total de 281, tras participar en los cuatro partidos de la selección y anotar cuatro goles, repartidos en tres encuentros.

Dani Olmo acumuló 220 minutos y repartió tres asistencias, Pedri disputó 207 y regaló un pase de gol, Rodrigo jugó 256 minutos y marcó un tanto, mientras que Cubarsí terminó con 270 minutos en las piernas y Fermín con 99, mientras que Eric Garcia no llegó a participar al sentir unas molestias en el calentamiento previo al primer partido ante Inglaterra.

Precisamente, el inglés Anthony Gordon fue protagonista con su selección al acumular 221 minutos, con tres goles y una asistencia en los tres duelos disputados.

También brilló Joao Cancelo, que participó en todos los partidos de Portugal, disputó 305 minutos y marcó dos dianas. Livakovic, titular en los cuatro encuentros de Croacia, regresa a Barcelona con 14 goles encajados en este parón.

Raphinha acumuló 135 minutos antes de abandonar la concentración de Brasil por unas molestias físicas, Kounde ha completado la mitad de los partidos con Francia (180) y Karim Adeyemi, en su regreso a la selección alemana casi un año después, dispuso de 155 minutos y dio una asistencia.

Menos minutos han acumulado con la sub-21 de España Marc Bernal y Xavi Espart, 119 y 90, respectivamente, al igual que Jesse Bisiwu con la sub-21 de Bélgica, 70, y Hamza Abdelkarim con la absoluta de Egipto, 52, tiempo suficiente para que el joven ariete marcara en la goleada (0-5) frente al Sudán del Sur.