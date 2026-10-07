El portero panameño Luis Mejía sufre una lesión miotendinosa y comenzó su rehabilitación

Así lo informó este miércoles el equipo en un comunicado en el que no brindó detalles sobre el tiempo que el futbolista estará fuera de los campos de juego.

Mejía fue sometido este miércoles a nuevos estudios para conocer la gravedad de la lesión que sufrió en el partido entre su club y Montevideo City Torque en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura uruguayo.

Este lunes, tras detener un libre directo ejecutado por Franco Pizzichillo, el panameño sintió una molestia en la pierna derecha y dejó el campo de juego en camilla y con muestras de dolor a los 38 minutos de la primera parte.

En primera instancia se le hizo una ecografía en la zona, aunque se debió hacer un nuevo estudio para conocer con precisión la gravedad de la lesión que padece.

En el mencionado encuentro, su lugar en el campo fue ocupado por el argentino Alexis Martín Arias, quien mantuvo el cero en la portería y ayudo a que el Tricolor se impusiera por 2-0 en un encuentro que le permitió escalar en la tabla de posiciones y volver a la pelea por el título.

Con 197 encuentros disputados con la camiseta del Tricolor, el panameño Mejía es uno de los máximos referentes de un equipo con el que ganó el Campeonato Uruguayo en cuatro oportunidades y con el que suma doce títulos oficiales.

Mientras tanto, este año fue convocado para defender a la selección de Panamá en la Copa del Mundo, aunque luego decidió no disputar los amistosos de fecha FIFA.

Días atrás, en una conferencia de prensa, explicó: "La decisión fue en conjunto con el cuerpo técnico de Nacional y de la selección. El cuerpo técnico de la selección entendió el momento que estamos atravesando en el club y más cuando nos estamos jugando cosas importantes. Al ser partidos amistosos y que no tengo que demostrar nada en la selección, creo que entendieron el momento y agradecerles porque se portaron de diez".