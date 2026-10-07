El técnico del Southampton podrá seguir entrenando tras el 'spygate'

Londres, 7 oct (EFE).- Tonda Eckert, técnico del Southampton, podrá seguir entrenando después de que la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) le haya impuesto una sanción suspendida de seis semanas por el caso de espionaje durante los 'playoff' de ascenso a la Premier League.

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