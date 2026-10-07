El técnico del Southampton podrá seguir entrenando tras el 'spygate'

El Southampton fue expulsado de la final del 'playoff' de ascenso después de que un integrante del cuerpo técnico de Eckert fuera cazado en el centro de entrenamiento del Middlesbrough antes de las semifinales. Durante la investigación del caso, el Southampton admitió haber espiado también a otros equipos durante la temporada.
Además de la expulsión de los 'playoff' se les impuso una sanción de cuatro puntos de cara a la presente temporada.
La FA, pese a las alegaciones de Eckert, que reconoció que no sabía que la práctica de espionaje estaba prohibida, ha decidido imponerle una sanción de seis semanas sin poder trabajar en el fútbol, aunque esta no se aplicará si el alemán no reincide antes del final de la próxima temporada.
También tendrá que abonar una multa de 28 000 libras (33 000 euros).