Eric Blahic sucede al español Jorge Vilda al frente de la selección femenina de Marruecos

La decisión de relevar a Vilda se conoció este miércoles a través de un comunicado de la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) que informó sobre una concentración de las 'Leonas del Atlas' en Rabat bajo las órdenes del nuevo entrenador francés.

La federación marroquí no dio detalles sobre los motivos de la salida del técnico español, que dirigió a la Roja al título Mundial en 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

La misma fuente señaló que el equipo femenino jugará dos amistosos contra Uzbekistán el 9 y 12 de octubre en la capital marroquí.

En la última Copa de África de Naciones, disputada el pasado julio en el país magrebí, la selección marroquí -subcampeona en las dos últimas ediciones- quedó en cuarta posición tras caer en semifinales frente a Camerún, pero consiguió clasificarse para el Mundial Femenino de Brasil 2027.