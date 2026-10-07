España aumenta su ventaja como líder y Portugal sube al quinto puesto

España aumenta su ventaja como líder y Portugal sube al quinto puesto

Madrid, 7 oct (EFE).- La selección española sigue aumentando su distancia como líder en la Clasificación Mundial de la FIFA tras sus cuatro victorias en los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA con 2011.57 puntos, mientras que Portugal avanzó dos puestos y se colocó el quinto en la tabla.