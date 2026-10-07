Koundé, Bernal, Espart y Cancelo se reincorporan al trabajo en el Barcelona

Asimismo, el centrocampista Frenkie de Jong continuó con su progresiva incorporación a la dinámica colectiva y completó parte del trabajo con sus compañeros.
La sesión contó con la participación de los jugadores del Barça Atlètic Iker Rodríguez y Hamza Abdelkarim.
El conjunto azulgrana volverá a ejercitarse este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en las afueras de Barcelona, para preparar el partido del sábado en el Spotify Camp Nou contra el Getafe, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).