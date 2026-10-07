Koundé, Bernal, Espart y Cancelo se reincorporan al trabajo en el Barcelona

Koundé, Bernal, Espart y Cancelo se reincorporan al trabajo en el Barcelona

Sant Joan Despí (España), 7 oct (EFE).- Los internacionales Jules Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart y Joao Cancelo se reincorporaron este martes a los entrenamientos del Barcelona, en una sesión en la Ciudad Deportiva Joan Gamper que también supuso el regreso del portero Joan Garcia al trabajo con el grupo.