La factura del parón: 60 afectados en las cinco grandes ligas europeas

El recuento incluye a los futbolistas pertenecientes a primeras plantillas de las cinco principales competiciones europeas que sufrieron una lesión, golpe o molestias mientras se encontraban con sus selecciones, independientemente de que fueran convocados por la absoluta o por categorías inferiores.

Un criterio que incorpora, por ejemplo, a Javi Hernández (Espanyol) y Fran González (Sevilla), afectados durante su estancia con la selección española sub-21, o a Ethan Mbappé (Lille) y Senny Mayulu (París Saint-Germain), que tuvieron que abandonar antes del descanso el encuentro de Francia sub-21 ante Estonia.

La Premier League inglesa fue la competición más castigada, con 16 casos, por delante de los 14 de la Serie A italiana y los 13 de LaLiga española. Por detrás quedaron los nueve de la Ligue 1 francesa y los ocho de la Bundesliga alemana.

LaLiga perdió a trece futbolistas durante la ventana internacional, entre ellos nombres como Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Raphinha o Nico Williams.

El Real Madrid vio regresar con problemas físicos a Mbappé y Konaté de la concentración de Francia, mientras que el Barcelona estuvo pendiente de Raphinha y Eric García. El brasileño fue sustituido al descanso ante Australia por molestias en el muslo derecho y abandonó posteriormente la concentración tras detectársele un pequeño edema muscular, aunque las pruebas posteriores descartaron una lesión de mayor importancia.

Nico Williams (Athletic) tampoco completó la ventana con España por un problema muscular, mientras que Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) tuvo que abandonar la concentración de la selección española.

A ellos se sumaron Martín Satriano (Getafe), que regresó antes de tiempo de la concentración de Uruguay por un problema en la rodilla; y tres futbolistas del Celta: Ristic, Starfelt y Cáceres.

El Betis también recibió tocado a Junior Firpo, que sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo con República Dominicana. El listado español se completa con Javi Hernández, del Espanyol, y Fran González, del Sevilla, ambos afectados durante su estancia con la selección española sub-21. En total, trece jugadores de primeras plantillas de LaLiga sufrieron algún contratiempo físico durante el parón.

La Premier League encabezó el recuento con 16 futbolistas afectados. Entre ellos aparecen Kai Havertz y Christos Tzolis, del Arsenal; Alexander Isak y Cody Gakpo, del Liverpool; Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui, del Manchester United; Mikkel Damsgaard, del Brentford; Alex Scott, del Bournemouth; y Brian Brobbey y Dan Ballard, del Sunderland.

También sufrieron problemas durante sus compromisos internacionales Nico O'Reilly y Erling Haaland, del Manchester City, que pidió el cambio durante el Portugal-Noruega por agotamiento y molestias musculares. Su caso no reviste gravedad y jugará este fin de semana; También cayeron Jeremy Jacquet, Ezri Konsa y los neerlandeses Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven. Este último, también sin consecuencias graves, aunque tuvo que abandonar el Países Bajos-Serbia por un duro pisotón en una mano.

La Serie A acumuló catorce afectados y fue la segunda competición con más problemas físicos. Emil Holm, Pervis Estupiñán, Antonio Raimondo, Nicolò Zaniolo, Costantino Favasuli, Niccolò Fortini, Giacomo Raspadori, Albert Gudmundsson, Antonio Vergara, Giovanni Fabbian, Morten Frendrup, Koni De Winter, Zeki Çelik y Ange-Yoan Bonny forman la relación de futbolistas de la competición italiana afectados durante la ventana.

También en Italia tuvieron peso las categorías inferiores. Raimondo, Favasuli y Fortini sufrieron problemas mientras se encontraban con la selección italiana sub-21, mientras que Bonny se vio afectado durante su concentración con Francia sub-21.

Entre los casos de mayor consideración figuraron Favasuli, con una lesión de segundo grado en el recto femoral; Zaniolo y Raspadori, con problemas en el bíceps femoral; y Gudmundsson, que sufrió una luxación de hombro con Islandia.

La Ligue 1 acumuló nueve casos y uno de ellos tuvo como protagonista a un internacional español: Ferran Torres. El atacante pertenece al París Saint-Germain y, por tanto, computa en el campeonato francés pese a abandonar la concentración de España por molestias persistentes en el tobillo izquierdo.

Su compañero Senny Mayulu también cayó durante el parón, en su caso con Francia sub-21, igual que Ethan Mbappé, del Lille. Ambos tuvieron que ser sustituidos durante la primera parte del Francia-Estonia de la categoría. Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Himad Abdelli, Amine Gouiri, Aleksandr Golovin y Amadou Haïdara completaron los nueve casos contabilizados en la primera división francesa.

La Bundesliga registró ocho afectados, con Jamal Musiala como uno de los casos más destacados. El jugador del Bayern Múnich sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el calentamiento previo al encuentro de Alemania contra Países Bajos y ni siquiera pudo comenzar el partido.

El Hamburgo perdió a dos futbolistas durante el parón. El danés Albert Gronbaek sufrió una rotura muscular ante Noruega, mientras que Patson Daka regresó lesionado después de jugar con Zambia.

También sufrieron contratiempos Ben Seghir, del Bayer Leverkusen; Vermeeren y Nusa, del Leipzig; Can Uzun, del Eintracht; y Wanner, del Borussia Mönchengladbach, este último durante su estancia con la selección alemana sub-21.

El resultado de los dieciséis días de fútbol internacional dejó así 60 jugadores afectados en las cinco grandes ligas. Una media de doce por campeonato antes de que los clubes recuperen este fin de semana una competición que aparcaron a mediados de septiembre y a la que muchos internacionales regresaron con más kilómetros y, en algunos casos, con nuevas visitas a la enfermería.