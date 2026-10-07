Nsongo Bil y Bright Ede se reincorporan a los entrenamientos del Deportivo

El atacante africano completó la sesión con normalidad a pesar de que tuvo minutos de juego en los tres encuentros disputados con Camerún en esta ventana de selecciones, mientras que el internacional sub-21 polaco realizó la activación con el grupo y pasó luego a tareas de gimnasio con los readaptadores físicos.

El entrenador deportivista, Antonio Hidalgo, aún no ha podido contar con el belga Lucas Noubi y el central uruguayo José María Giménez, quienes tienen previsto llegar a A Coruña a lo largo del día de hoy después de jugar ayer, martes, con Bélgica sub-21 en Dinamarca y con Uruguay en la India, respectivamente.

El delantero gabonés Aubameyang está con entrenamiento personalizado, mientras que Marc Casadó y Zakaria Eddahchouri continúan con reposo deportivo.