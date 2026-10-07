Venezuela sin la presión del puntaje, pero con el reto de encontrar el relevo en su fútbol

La Vinotinto viene de una tradicional apuesta en el mediocampo con dependencia de figuras clave, algunos retirados, en la etapa del anterior seleccionador, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien salió en septiembre de 2025 luego de no clasificar al Mundial 2026.

Vizcarrondo, nombrado oficialmente en enero de este año como seleccionador, tiene como prioridad reestructurar la plantilla y gestionar la transición de referentes como Salomón Rondón, máximo goleador histórico de Venezuela, quien ya tiene 37 años.

En el esquema ofensivo ya ganan protagonismo algunos nombres, entre ellos David Martínez, de 20 años, quien juega en Midtjylland de Dinamarca; Kevin Kelsy (22), del Rangers de Escocia; Telasco Segovia (23), del Inter de Miami, y Gleiker Mendoza (24), del Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Además, Venezuela cuenta con jugadores de experiencia como el defensor Jon Aramburu, de la Real Sociedad de España, así como José 'El brujo' Martínez, actualmente sin equipo, Jefferson Savarino y Yeferson Soteldo, ambos del Fluminense de Brasil, aunque estos últimos tres no han jugado los recientes amistosos.

El partido contra Jordania del martes -empatado sin goles- cerró una serie de amistosos de Venezuela jugados entre septiembre y octubre, en los que Vizcarrondo hizo pruebas de plantilla. Queda por ver si sumará a jugadores de experiencia mientras consolida el relevo generacional.

Con miras al Mundial 2030, Venezuela tendrá el desafío de encontrar a una nueva generación de futbolistas con peso propio y clasificar por primera vez a una competición de este tipo, aunque primero irá a la Copa América 2028, en la que Vizcarrondo espera que su selección tenga un papel protagónico.