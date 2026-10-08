31 contra 4: el abismo del gol entre el Barcelona y el Getafe

Los ocho puntos del Getafe tienen cuatro autores y cuatro partidos. Ninguno de sus goles ha sido inútil para colocarse en la zona cómoda de la tabla. Enes Ünal, Martín Satriano, Ramón Terrats e Iván Azón han marcado una vez cada uno y han repartido sus aciertos entre dos victorias y dos empates. El conjunto azulón ocupa la undécima posición con menos de un tanto por jornada.

El Barcelona llega como líder, con 21 puntos y una media de 4,43 goles por encuentro. La del Getafe se queda en 0,57. Una distancia enorme que obliga a Bordalás a preparar un partido en el que cada ocasión desaprovechada puede resultar muy costosa frente a un adversario acostumbrado a resolver multitud de sus ataques con goles que se le caen de los bolsillos.

Bordalás, sin embargo, es consciente de cuáles son sus carencias. Antes del último partido contra el Málaga, cuando analizó la falta de eficacia de su equipo, señaló algunos caminos para corregirla: "Nos falta mejorar cosas, nos falta juego exterior". También reclamó "tener más confianza en los metros finales" y "más tranquilidad" sin precipitarse.

El técnico azulón situó esa búsqueda de soluciones dentro de la adaptación de una plantilla con numerosas incorporaciones (hasta diez). Necesita que sus jugadores se conozcan mejor, encuentren respuestas por unas bandas huérfanas de especialistas y lleguen al remate con más seguridad. Pero el calendario obliga a mejorar mientras se compite. El sábado medirá esos avances contra un rival cuya producción goleadora casi multiplica por ocho la suya.

De momento, la escasez ha encontrado una compensación en el reparto de los goles. Ünal y Azón resolvieron las victorias ante el Racing y el Málaga, ambas por 1-0; Satriano y Terrats adelantaron al Getafe en los empates contra el Celta y el Deportivo (1-1 los dos encuentros). Cuatro apariciones suficientes para mantener al equipo en la zona media de la clasificación.

El límite aparece cuando se trata de ampliar una ventaja o remontar un marcador. Todavía no ha marcado dos veces en un partido de Liga. Cuando ha mantenido su portería a cero, un gol le ha permitido ganar; cuando ha recibido uno en el Coliseum, ha tenido que conformarse con empatar.

Por eso cada acierto modifica también las decisiones del banquillo. Después del tanto de Azón frente al Málaga, Bordalás cambió sus planes para conservar el resultado: "Al marcar nos teníamos que proteger con defensa de tres centrales". El 1-0 exigía asegurar una victoria que su equipo necesitaba antes del parón.

Sus cuatro goles y sus ocho puntos han llegado en casa. A domicilio perdió frente al Alavés, el Betis y Osasuna sin marcar. La visita al Barcelona plantea, por tanto, dos tareas pendientes: estrenar su cuenta fuera del Coliseum y frenar al ataque más productivo del campeonato.

Los siete goles que han encajado cada equipo adquieren un significado distinto al mirar los resultados. El Barcelona recibiódos contra el Rayo, dos contra el Levante y dos contra el Racing. Ganó aquellos partidos por 5-2, 4-2 y 7-2. Seis de sus siete tantos en contra quedaron absorbidos por una producción ofensiva que le permitió imponerse con claridad.

El inicio ha elevado incluso los registros del propio club. Sus 31 aciertos constituyen su mejor marca en las siete primeras jornadas de una Liga. El equipo de Flick acumulaba, después de vencer al Sevilla antes del parón, 354 tantos en 125 encuentros oficiales bajo la dirección del alemán.

Los remates totales muestran otra dimensión de la diferencia. El Barcelona suma 119 y el Getafe, 66, según los datos de LaLiga. La distancia en goles es mucho mayor que la existente en disparos. También cambia la elaboración: los azulgranas han realizado 4.664 pases y los azulones, 2.199.

Para el Getafe, el sábado ofrece la oportunidad de romper su sequía como visitante ante el ataque más productivo de la Liga. Ha sabido aprovechar cada gol para puntuar. Ahora necesita encontrar más, porque la resistencia tiene menos margen frente a un Barcelona que ha hecho de marcar una costumbre.