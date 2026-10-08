Anselmi: “El Celta es un rival que me gusta porque desafía a los entrenadores”

“Es un rival que nos obliga a tener soluciones a cada rato porque proponen cambios y que juega a lo mismo”, indicó el argentino, quien destacó que comparte con Claudio Giráldez, entrenador del Celta, “cierta sensibilidad futbolística”.

“Juegan muy bien al fútbol y lo vienen demostrando. Saben cuidar la pelota, atacar y defienden muy bien”, explicó Anselmi, quien realizó un balance positivo del trabajo de su equipo durante el parón.

“Pusimos énfasis en situaciones del juego que sentimos que tenemos más margen de mejora, como defenderse con el balón y no perderlo tan fácil, y pudimos incorporar a los nuevos a la dinámica”, detalló.

Anselmi afirmó que espera un partido en el que el Celta trate de “proponer, de cuidar la bola y saltar a la presión”, por lo que pidió al Elche que tenga “paciencia” y sea “inteligente”.

“Es un partido para cometer pocos errores con y sin el balón”, indicó el preparador rosarino, que añadió que está especialmente orgulloso de la “competitividad” que ha mostrado el Elche en el campeonato.

“Hemos competido en todos los partidos y hemos sabido levantarnos de marcadores contrarios y de expulsiones. Es un orgullo ver a este equipo porque es de los que va siempre”, recordó.

El técnico deseó dedicar a la afición su primera victoria como local y aseguró que su idea de juego sigue siendo la misma desde que comenzó como entrenador hasta el día de hoy, ya que está fundamentada en “tener la bola”.

“Luego, cómo voy a tener la bola está en función de los jugadores que tengo y del rival, por lo que la idea va teniendo matices”, argumentó.

“Disfruto mucho de entrenar a este plantel. Veo un buen ánimo y energía y eso se siente y se transmite. Me generan las mejores sensaciones. Entrenar a este grupo es un privilegio y muy fácil”, finalizó.