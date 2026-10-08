Aubameyang: "No sé cuánto tiempo estaré de baja, voy a ir poco a poco"

“No sé cuánto tiempo me queda de baja, pero cada día estoy mejorando. Ya las muletas están fuera. Estoy empezando con la bici, pero vamos a ver. Lo más importante ahora es no sentir molestias en la rodilla y, de momento va todo bien. Voy a ir poco a poco. Lo que va a determinar el tiempo de baja es cuando salga al campo, cuando me vea correr. Pienso que eso será lo más importante porque ahí veré las sensaciones y cómo estoy de verdad”, comentó.

En rueda de prensa, el atacante deportivista dijo que los servicios médicos le dijeron que el periodo de baja será “entre seis y ocho semanas”, aunque de momento solo está haciendo trabajando en el gimnasio.

“Por ahora solo estoy haciendo bicicleta, es como el Tour de Francia”, ironizó Aubamegang, quien admitió que es la baja más importante de su carrera deportiva.

“Es la primera vez que tengo una lesión así. Cuando el doctor me dijo que tenía que hacer la artroscopia, fue un poco duro mentalmente. Pero tengo la suerte de que tengo una familia que está conmigo, mis hermanos han venido desde Italia. Es la primera vez que me lesiono más de 10 días en mi carrera. Ahora tengo una rodilla nueva y toca empezar de nuevo”, manifestó.

El máximo goleador del Dépor lamentó la plaga de lesiones que ha sufrido su equipo en las últimas semanas, pero él confía en la plantilla porque el grupo tiene "mucha positividad" y, además, han coincidido con el largo parón que vivido la Liga por los compromisos de las selecciones.