Bellingham y Trent vuelven al trabajo y Mourinho recupera a todos sus internacionales

Los dos futbolistas ingleses fueron los últimos internacionales en regresar a la Ciudad Real Madrid después de sus compromisos con las selecciones. Su incorporación completó el retorno de los 16 jugadores convocados durante el parón, aunque Mourinho todavía no contó con todos ellos en el trabajo colectivo.

Bellingham, Alexander-Arnold y Cucurella hicieron trabajo individual tanto sobre el césped como en el interior de las instalaciones, mientras que Valverde, lesionado durante el encuentro frente al Atlético de Madrid, se ejercitó en solitario únicamente en el interior, según informó el club.

Por su parte, Kylian Mbappé se entrenó con normalidad y parece que estará disponible para enfrentarse al Villarreal, después de sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante la victoria de Francia ante Turquía (0-1) del pasado 25 de septiembre.

El delantero francés se lesionó en la acción en la que marcó el único gol del encuentro y abandonó posteriormente la concentración de su selección. Este miércoles trabajó junto al resto del grupo y 24 horas después, volvió a entrenarse con normalidad.

El resto del grupo comenzó la sesión con ejercicios de calentamiento y activación sobre el césped. Después, los jugadores desarrollaron trabajo táctico, de posesión y de circulación de balón, antes de terminar con series de partidos en un campo de dimensiones reducidas.

Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo Goes continúan con sus respectivos procesos de recuperación, de acuerdo con el parte del Real Madrid, que volverá a disputar un partido de Liga después de su derrota frente al Atlético de Madrid (2-1) con la que se colocó a seis puntos del líder, el Barcelona.