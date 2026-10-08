El Málaga, a por su primera victoria ante un Espanyol en busca de reacción

Las urgencias son un denominador común en un duelo en el que los de Juan Francisco Funes necesitan de los tres puntos para consolidar la apuesta del técnico malagueño, y los pericos se encomendarán a su delantero Roberto Fernández, que acaba de debutar con la selección española, para asaltar a su exequipo.

El Málaga ha empatado en La Rosaleda contra el Deportivo (1-1) y Levante (0-0), y ha perdido frente al Villarreal (1-3); y en siete partidos solamente ha conseguido tres goles a favor y ha encajado doce, cifra sólo superada por la Real Sociedad, Rayo Vallecano, Osasuna, Racing, Elche y Valencia.

En Málaga, el encuentro es calificado como sumamente importante, ya que en caso de victoria podría ser un punto de inflexión para empezar a ascender o, si llega una nueva derrota, significaría otro paso atrás y dudas sobre la confección de la plantilla.

Juan Francisco Funes recuperará para el duelo a los defensas Fernando Calero, ex del Espanyol, y Adam Aznou, y tendrá la baja del lateral izquierdo José Salinas, cedido por el club españolista y a quien una cláusula de su contrato le impide medirse a su exequipo.

Funes no sabe si podrá contar con el lateral derecho Rafael Garrido 'Rafita', que disputó con la selección sub-21 todos los partidos y que es previsible que esté entre los titulares al igual que el otro internacional, el delantero Carlos Ruiz Chupete.

Por su parte, el Espanyol ha aprovechado el parón de selecciones para pulir su propuesta de juego tras encadenar dos derrotas consecutivas, contra el Rayo Vallecano (2-1) y frente al Elche (1-3).

El vestuario blanquiazul ha destacado la intensidad de los entrenamientos durante estas semanas y se ha mostrado convencido de poder revertir esta dinámica. El equipo catalán asume que será un encuentro complejo y recela de la última posición en la clasificación que ostenta el Málaga.

El entrenador, Manolo González, no podrá contar con el delantero Kike García, lesionado, aunque el técnico ha concretado en la rueda de prensa que su evolución sigue los plazos previstos.

Asimismo, el técnico contará con el mediapunta Javi Hernández, desconvocado de la selección española sub-21 por unas molestias musculares, y con el capitán Javi Puado, ausente desde enero por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Siguiendo con los nombres propios, destaca el del delantero Roberto Fernández, que se mide al que fue su club durante seis años antes de firmar por el Braga portugués. El atacante vive un gran momento profesional al sumar seis goles y haber sido convocado por la selección absoluta.

Los catalanes han firmado cinco victorias y un empate en el feudo del Málaga en las última seis visitas, en La Liga. Para encontrar el primer triunfo del Málaga debemos remontarnos a la campaña 2011-2012 (2-1).

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Berrocal, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Harman; Moscardo, Javi Hernández, Edu Expósio; Calatrava, Bryan Zaragoza y Roberto Fernández.

Árbitro: Francisco Hernández (C.Extremeño).

Estadio: La Rosaleda, de Málaga (sur de España).