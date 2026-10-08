El Sporting de Fresneda busca volver a la senda de la victoria ante el Braga

Fresneda atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sus actuaciones en Lisboa no han pasado desapercibidas para Luis de la Fuente, quien dio la oportunidad al lateral madrileño de debutar con la absoluta de España en la reciente victoria contra la República Checa en la Liga de las Naciones (3-1).

A pesar del buen momento del exjugador del Valladolid, los 'leones' acumulan dos empates ligueros, el último de ellos frente al Arouca (2-2), en el que el lateral madrileño contribuyó con una asistencia.

Ahora, el Sporting, en el que también milita el centrocampista catalán Sergi Altimira, intentará darle la vuelta a la situación en uno de sus desplazamientos más difíciles del calendario: la visita al feudo del Braga.

La principal preocupación de los verdiblancos es la forma física de los uruguayos Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar, pues ambos disputaron este martes un partido con su selección, lo que les deja poco tiempo para recuperarse y prepararse de cara al viernes.

La visita del Sporting al Braga podría ser un escaparate para que varios jugadores se den a conocer ante De la Fuente, ya que en el equipo local, dirigido por el mallorquín Carlos Vicens, militan jugadores como Víctor Gómez, Gabri Martínez o Pau Víctor.

El sábado, el líder y campeón, el Oporto, visitará el archipiélago de Madeira para enfrentarse al Marítimo.

Los 'dragones' llegan tras una contundente victoria en el clásico contra el Benfica (3-1), en un partido en el que destacaron un gol del gallego Gabri Veiga y el regreso, tras varios meses de baja por lesión, del melillense e internacional español Samu Aghehowa.

Samu, que no jugaba desde febrero, debería disputar más minutos frente al Marítimo, ante el cual el técnico Francesco Farioli intentará poner a punto a su plantilla antes de la visita del próximo miércoles al Estadio La Cartuja para medirse al Betis en la Liga de Campeones.

Por su parte, el Benfica intentará el domingo, frente al Vitória de Guimarães, pasar página de la derrota ante su máximo rival.

Marco Silva, que tomó las riendas de las 'águilas' tras la marcha de José Mourinho al Real Madrid, tendrá que hacer cambios en la defensa, ya que el exjugador del FC Barcelona y del Atlético de Madrid Clément Lenglet cumplirá sanción tras su expulsión frente al Oporto.

Partidos de la octava jornada de la Liga Portugal:

Casa Pia - Santa ClaraMarítimo - OportoAcadémico de Viseu - Estoril

Rio Ave - Nacional da MadeiraBenfica - Vitória de GuimarãesArouca - Estrela da Amadora